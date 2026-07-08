Egipto reclamó ante la FIFA por el arbitraje ante Argentina: ¿qué dice la queja?

La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Tras la agónica remontada de la Albiceleste, la Asociación Egipcia de Fútbol, EFA, presentó una queja formal ante la FIFA por el desempeño del árbitro francés François Letexier y del VAR.

El reclamo abrió una nueva polémica alrededor de uno de los partidos más intensos de la fase final. Desde Egipto consideran que su selección fue perjudicada por decisiones arbitrales en momentos clave del encuentro y pidieron que se inicie una investigación.

El presidente de la federación egipcia, Hany Abo Rida, confirmó la presentación y explicó que el pedido busca revisar acciones que, según la EFA, no fueron correctamente sancionadas a favor del equipo africano.

“Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto”, expresó mediante un comunicado.

Foto EFE

La queja no solo apunta al árbitro principal. La EFA también cuestiona la intervención del VAR y solicitó que Letexier y el resto de la terna arbitral no vuelvan a ser designados en lo que resta de la Copa del Mundo, al considerar que sus decisiones pudieron influir en el desarrollo del partido.

¿Cuáles son las jugadas que reclama Egipto?

El primer punto del reclamo está relacionado con el gol convertido por Mostafa Ziko, que fue anulado tras la revisión del VAR. La decisión arbitral se tomó por una falta sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada, algo que desde Egipto consideran discutible.

La segunda acción señalada ocurrió en la jugada previa al gol de Enzo Fernández, que terminó sellando la victoria argentina. La federación egipcia sostiene que hubo una infracción sobre un futbolista africano que no fue sancionada ni revisada por la tecnología.

¿Puede cambiar el resultado?

Pese a la queja formal, el resultado del partido no sufrirá modificaciones. Argentina mantiene su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Foto EFE

Este tipo de reclamos suelen ser analizados por la FIFA para evaluar el rendimiento arbitral y determinar si corresponde tomar medidas internas, como evitar nuevas designaciones de los jueces involucrados o aplicar sanciones disciplinarias.

Sin embargo, las decisiones adoptadas durante un partido son consideradas inapelables una vez finalizado el encuentro. Por eso, aunque la presentación de Egipto puede generar consecuencias para el equipo arbitral, no altera el resultado deportivo.

La polémica, de todos modos, promete seguir dando que hablar. Egipto se despidió del Mundial con bronca, mientras Argentina continúa en carrera y se prepara para disputar los cuartos de final.

Mira la programación en Red Uno Play