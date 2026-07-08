"Estaban para el cachetazo": El análisis que revela cómo Argentina eliminó a Egipto

La histórica remontada de Argentina ante Egipto, que terminó con un triunfo por 3-2 y la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, fue analizada en El Mañanero de Red Uno de Bolivia por el exfutbolista y director técnico Claudio Rodríguez y el exarquero Pablo Lanz, quienes coincidieron en que la falta de contundencia y los problemas defensivos marcaron el desarrollo del encuentro.

Para Pablo Lanz, el conjunto argentino fue superior durante la primera mitad, pero no logró reflejar ese dominio en el marcador.

"Me parece que hizo un gran partido en el primer tiempo. Tuvo todas las chances para sacar ventaja, el arquero era figura y sacó muy buenas pelotas que tenían destino de gol. Erramos un penal también y creo que Argentina careció de contundencia, lo que te mata en un partido tan importante, y Egipto fue muy eficaz", señaló.

El exguardameta remarcó que la falta de efectividad terminó complicando a la Albiceleste en un momento clave del compromiso.

"Argentina careció de contundencia durante el primer tiempo y eso le jugó una mala pasada por momentos en el partido", agregó.

Por su parte, Claudio Rodríguez centró su análisis en las dificultades que mostró el equipo de Lionel Scaloni para controlar las transiciones defensivas, una situación que, según explicó, ya se había visto en encuentros anteriores.

"Las contras lo venimos sufriendo desde anteriores partidos. En las transiciones Argentina se vio un equipo lento en el mediocampo, se vio a varios jugadores lentos, como Rodrigo De Paul y Messi. Messi no hizo un buen partido, pero después apareció. En las transiciones fue donde sufrimos", comentó.

Rodríguez explicó que el estilo ofensivo de Argentina también implica asumir riesgos cuando pierde la posesión del balón.

"El retroceso lento de Argentina ante Egipto es un riesgo que la selección asumió. Es una selección que ataca; por ejemplo, el Cuti Romero termina jugando prácticamente de nueve y, al menor error en ataque, quedas expuesto a la contra. Hay partidos en los que lo hace mejor y otros en los que le cuesta más, como ocurrió ante Egipto", afirmó.

El exjugador comparó esa propuesta futbolística con una conocida expresión del deporte.

"En el fútbol se dice que es como una colcha corta: quien ataca demasiado sufre atrás y quien defiende mucho termina teniendo poco gol", concluyó.

Pese a las dificultades que expusieron ambos analistas, Argentina logró reaccionar en el tramo final del encuentro, remontó el marcador y selló una clasificación que la mantiene en carrera por el título del Mundial 2026.

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