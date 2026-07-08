DT de Egipto: "Si quieren que gane Argentina, ¿para qué nos convocan a todos?"

El director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, lanzó duras acusaciones tras la eliminación de su equipo frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, al asegurar que el encuentro estuvo marcado por decisiones arbitrales que, a su juicio, favorecieron a la Albiceleste.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”, afirmó el estratega al término del compromiso.

Las declaraciones surgen luego de un partido envuelto en la polémica por varias determinaciones del árbitro francés François Letexier que fueron cuestionadas por el cuerpo técnico y los jugadores egipcios al considerar que existió un criterio arbitral desigual durante el encuentro.

Tarjeta amarilla para Hassan

Otro momento que generó controversia ocurrió cuando Hassan hizo una seña que llamaba “No a la discriminación”, campaña promovida por la FIFA. Sin embargo, el entrenador recibió una tarjeta amarilla por parte del juez central tras realizar ese gesto desde la zona técnica.

Las declaraciones del seleccionador egipcio han generado un intenso debate en redes sociales y entre la prensa internacional, mientras se espera una posible respuesta de la FIFA respecto a las acusaciones formuladas por el entrenador.

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