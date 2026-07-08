La Virgen de Luján apareció en las canilleras de Lautaro Martínez tras triunfo argentino

Un llamativo detalle en el equipo deportivo de Lautaro Martínez se robó parte de la atención tras la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La patrona de Argentina

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, las cámaras captaron que las canilleras del delantero argentino llevaban la imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, un elemento que rápidamente despertó comentarios entre los aficionados y en redes sociales.

El particular accesorio fue interpretado por muchos hinchas como una cábala personal del atacante, quien atraviesa un gran momento futbolístico con la Albiceleste en la Copa del Mundo.

¿Una cábala de Martinez?

La imagen religiosa se convirtió en uno de los detalles más comentados tras la clasificación argentina, alimentando las tradicionales supersticiones que suelen acompañar a varios futbolistas durante los grandes torneos internacionales.

Con Argentina ya instalada en los cuartos de final, el gesto de Lautaro Martínez volvió a poner de manifiesto cómo la fe y las cábalas continúan siendo parte del ritual de muchos jugadores en la antesala de los partidos más importantes del Mundial 2026.

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