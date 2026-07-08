¿Sin Mundial este miércoles? Este es el motivo de la pausa en el torneo

Después de varios días de emoción, tensión y definiciones al límite, el Mundial 2026 tendrá este miércoles 8 de julio una jornada de descanso. No habrá partidos de la Copa del Mundo, ya que el torneo entra en la pausa previa al inicio de los cuartos de final.

La interrupción llega luego del cierre de los octavos, instancia que dejó a los ocho mejores equipos del campeonato listos para pelear por un lugar en semifinales. Entre los clasificados está Argentina, que viene de lograr una agónica remontada 3-2 ante Egipto, mientras que Suiza avanzó tras vencer a Colombia en la tanda de penales.

Por qué no hay partidos del Mundial este miércoles

La razón es simple: el calendario mundialista contempla un intervalo entre los octavos de final y los cuartos, para que las selecciones puedan recuperarse, preparar sus próximos partidos y ajustar detalles antes del tramo más decisivo del torneo.

Cuartos de final

Los cuartos de final comenzarán el jueves 9 de julio con el esperado duelo entre Francia y Marruecos. Luego será el turno de España ante Bélgica, mientras que Argentina enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio. También se medirán Inglaterra y Noruega por un lugar entre los cuatro mejores.

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