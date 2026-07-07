Georgina sorprendió a Antonela con un detalle en pleno Mundial 2026

En medio de la intensidad del Mundial 2026, una escena fuera de la cancha se robó la atención de los fanáticos: Antonela Roccuzzo recibió un regalo de Georgina Rodríguez y no dudó en agradecerlo públicamente.

La esposa de Lionel Messi compartió en sus historias de Instagram el obsequio enviado por la pareja de Cristiano Ronaldo, dejando en evidencia la buena relación que ambas mantienen más allá de la histórica rivalidad futbolística entre los dos astros.

“Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió Antonela en una historia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué le regaló Georgina a Antonela?

El presente consistía en un kit de prendas de loungewear, ropa cómoda pensada para estar en casa o para momentos de descanso, perteneciente a la nueva marca de Georgina Rodríguez, Mimoa.

Antonela mostró parte del regalo en sus redes y acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento y buenos deseos para el nuevo emprendimiento de Georgina.

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de cordialidad, respeto y apoyo entre ambas, en un momento donde Messi y Cristiano siguen acaparando titulares por sus respectivas selecciones.

Lejos de la rivalidad deportiva

Aunque durante años el mundo del fútbol alimentó la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, la relación entre sus familias parece caminar por un carril distinto.

Antonela y Georgina ya habían intercambiado gestos de buena onda en redes sociales, con likes, comentarios y emojis de apoyo en distintas publicaciones. Medios internacionales destacaron que este nuevo intercambio volvió a mostrar un vínculo cordial entre ambas, separado de la rivalidad deportiva que marcó a sus parejas durante más de una década.

Un gesto que conquistó las redes

La historia de Antonela generó sorpresa entre los fanáticos, especialmente porque llegó en plena Copa del Mundo, cuando la atención está puesta en cada movimiento de las figuras del fútbol y sus entornos.

Algunos usuarios destacaron el gesto como una señal de elegancia y respeto, mientras otros bromearon con que fuera de la cancha no existe la misma competencia que durante años protagonizaron Messi y Cristiano.

Lo cierto es que, en medio de goles, eliminaciones, cábalas y tensión mundialista, Antonela y Georgina protagonizaron un momento distinto: uno marcado por la cordialidad, el apoyo y un mensaje simple que no pasó desapercibido.

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