“Antes de Cristiano, Portugal no tenía títulos”: la frase de Ronaldo tras caer ante España

El Mundial 2026 dejó una de sus imágenes más emotivas: Cristiano Ronaldo abandonando el campo entre lágrimas tras la eliminación de Portugal ante España.

La selección española venció 1-0 a los portugueses con un gol de Mikel Merino en los minutos finales, resultado que dejó fuera a Portugal y puso fin al último Mundial de Cristiano Ronaldo, a sus 41 años.

Ya más sereno, en zona mixta, el capitán portugués repasó el partido y defendió su legado con la camiseta de su país.

“Fue un partido muy disputado. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los minutos finales, pero es el fútbol”, señaló Cristiano tras la eliminación.

“Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Ronaldo reconoció que le dolió despedirse de una Copa del Mundo de esa manera, pero aseguró que se va con la conciencia tranquila.

“Me da pena dejar el Mundial así, pero lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila”, expresó el delantero portugués, según declaraciones recogidas por medios europeos.

Foto EFE.

El atacante también recordó el peso de su etapa con la selección y remarcó los títulos conseguidos durante su carrera internacional.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”, afirmó.

Cristiano hizo referencia a la Eurocopa 2016 y a las dos Ligas de Naciones conquistadas con Portugal, trofeos que marcaron la etapa más exitosa en la historia de la selección lusa.

La Euro 2016, su título más importante

Para Cristiano, el campeonato europeo conseguido en 2016 tiene un valor especial.

“El mayor título que logré fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”, sostuvo el portugués.

Aquel título significó la primera gran corona internacional de Portugal y consolidó a Ronaldo como el gran símbolo de una generación histórica.

Aunque el Mundial quedó como la cuenta pendiente de su carrera, CR7 insistió en que no se marcha con reproches.

No tomará decisiones precipitadas

Cristiano también fue consultado sobre su futuro en la selección. Aunque confirmó que este fue su último Mundial, evitó anunciar una decisión inmediata sobre su continuidad internacional.

“Mañana será un nuevo día y la vida continúa. No tomo decisiones en el fragor del momento”, señaló.

El delantero aseguró que ahora tendrá tiempo para reflexionar, estar con su familia y evaluar sus próximos pasos sin desviar la atención de lo logrado por Portugal durante el torneo.

Agradecimiento a Roberto Martínez

Cristiano también tuvo palabras para Roberto Martínez, quien deja el cargo como seleccionador de Portugal.

Foto EFE.

El atacante agradeció el trabajo del entrenador y destacó el título conseguido durante su ciclo.

“Me encantó trabajar con él. Es un gran entrenador, una gran persona, y lo que hizo por Portugal es admirable”, expresó.

El cierre de una era mundialista

La eliminación ante España marca el final de la historia mundialista de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos.

En Dallas, CR7 volvió a luchar hasta el final, pero no pudo evitar la caída de Portugal ante una España que avanzó a cuartos de final y dejó fuera a uno de los grandes íconos del fútbol moderno.

Cristiano se fue entre lágrimas, pero también con una frase que resume su orgullo: Portugal no volvió a ser la misma selección desde que él apareció.

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