¿Quiénes son los hermanos Hassan? La historia de los técnicos de Egipto

Mientras Egipto se enfrenta a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, una de las historias que rodea a la selección africana tiene como protagonistas a Hossam e Ibrahim Hassan, los hermanos gemelos que dirigen al equipo y cuya trayectoria está marcada por éxitos deportivos y constantes polémicas.

Ambos son considerados dos de las figuras más influyentes del fútbol egipcio. Hossam Hassan, apodado el "Rey", fue durante años el máximo referente del fútbol de su país, antes de la irrupción de Mohamed Salah. Como delantero, conquistó numerosos títulos y es reconocido como uno de los jugadores más laureados del continente africano, según el portal argentino TN.

Del conflicto con Salah al mando de la selección

Hossam asumió la dirección técnica de Egipto hace dos años y medio, acompañado por su hermano Ibrahim como asistente. Antes de llegar al cargo protagonizó un cruce público con Mohamed Salah, a quien criticó por abandonar la concentración durante la Copa Africana para recuperarse de una lesión en Inglaterra.

Tras la eliminación de Egipto en ese torneo, los gemelos tomaron las riendas de la selección con Salah nuevamente como principal figura del plantel.

Una carrera marcada por las controversias

La carrera de los Hassan también ha estado rodeada de episodios polémicos fuera de la cancha. Hossam expresó públicamente su apoyo al expresidente egipcio Hosni Mubarak durante las protestas de 2011, una postura que generó fuertes críticas en su país.

En el ámbito deportivo, ambos protagonizaron una de las transferencias más controvertidas del fútbol egipcio al dejar el histórico Al Ahly para fichar por su clásico rival, Zamalek, una decisión que provocó un fuerte rechazo entre los aficionados.

Ibrahim, un asistente con carácter

Aunque ocupa el cargo de segundo entrenador, Ibrahim Hassan también se caracteriza por su fuerte personalidad. En varias ocasiones ha dirigido al equipo desde las tribunas y no ha dudado en confrontar a periodistas durante conferencias de prensa cuando considera que las preguntas hacia su hermano son inapropiadas.

El carácter de ambos también les generó sanciones durante su etapa como futbolistas. Hossam llegó a ser apartado de la selección por enfrentamientos con un entrenador, mientras que Ibrahim fue suspendido tras realizar gestos ofensivos a la hinchada egipcia durante un partido.

Con un perfil tan exitoso como controvertido, los hermanos Hassan buscarán ahora escribir un nuevo capítulo al frente de Egipto, que intentará dar la sorpresa frente a la Argentina en la lucha por un lugar en los cuartos de final del Mundial.



Mira la programación en Red Uno Play