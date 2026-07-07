Argentina empezó abajo ante Egipto: ¿qué necesita para seguir en el Mundial?

Argentina vive una tarde de máxima tensión en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrenta este martes a Egipto por los octavos de final, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de sellar su clasificación a cuartos.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la Albiceleste: Egipto se puso en ventaja 1-0 en el primer tiempo con un cabezazo de Yasser Ibrahim, tras un centro de Marwan Attia, y obligó al campeón del mundo a buscar la remontada. Además, reportes en vivo señalaron que Lionel Messi tuvo una chance clara desde el punto penal, pero no logró convertir.

Qué pasa si Argentina gana

Si Argentina logra dar vuelta el resultado y vence a Egipto, clasificará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026.

En esa instancia, el equipo de Scaloni enfrentará al ganador del partido entre Colombia y Suiza, que también se disputa este martes.

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Qué pasa si Argentina empata

Si Argentina empata el partido en los 90 minutos reglamentarios, el encuentro irá a tiempo suplementario.

La prórroga se disputará en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado a cuartos de final se definirá en una tanda de penales.

Este escenario no sería nuevo para Egipto, que llegó a octavos después de eliminar a Australia justamente por penales, tras igualar 1-1 durante el partido.

Qué pasa si Argentina pierde

Si Argentina pierde ante Egipto, quedará inmediatamente eliminada del Mundial 2026.

En ese caso, el seleccionado africano avanzará a cuartos de final y la Albiceleste cerrará su participación en la Copa del Mundo mucho antes de lo esperado.

El camino de Argentina hasta octavos

Argentina llegó a esta instancia después de una fase de grupos perfecta, con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania.

Sin embargo, en dieciseisavos de final sufrió más de la cuenta ante Cabo Verde y necesitó la prórroga para imponerse por 3-2. Ese antecedente encendió algunas alarmas sobre el rendimiento del equipo, que ahora vuelve a estar obligado a reaccionar en una instancia decisiva.

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El camino de Egipto

Egipto, por su parte, llegó a octavos después de una campaña irregular pero efectiva.

En la fase de grupos empató ante Bélgica e Irán, goleó a Nueva Zelanda y luego superó a Australia en una definición por penales. Con Mohamed Salah como gran bandera, el seleccionado africano busca dar uno de los golpes más importantes del torneo ante el vigente campeón del mundo.

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Data clave

El partido se juega en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina empezó perdiendo 1-0 ante Egipto y necesita al menos empatar para seguir con vida.

Si gana, avanza a cuartos.

Si empata en los 90 minutos, habrá alargue y posible tanda de penales.

Si pierde, queda eliminada.

El rival en cuartos saldrá del cruce entre Colombia y Suiza.

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