La Red Uno ya está en Atlanta para la cobertura especial del Argentina-Egipto

Con su enviado especial Pablo Bustillo, la Red Uno de Bolivia ya se encuentra en la ciudad estadounidense para seguir de cerca el duelo de octavos de final del Mundial 2026.
07/07/2026 11:20
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La Red Uno de Bolivia ya está instalada en Atlanta para brindar una cobertura completa del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El enviado especial Pablo Bustillo se encuentra en la sede del encuentro para mostrar todos los detalles de la previa y el ambiente que rodea a este compromiso decisivo.
El movimiento que genera el Mundial también ha transformado la dinámica de la ciudad, con rutas modificadas, cambios en la circulación y distintas alternativas de acceso para facilitar el traslado de los miles de aficionados que asistirán al estadio.
Argentina y Egipto se enfrentarán desde las 12:00 (hora de Bolivia) en busca de un lugar en los cuartos de final. El único antecedente entre ambas selecciones corresponde a un partido amistoso, en el que la Albiceleste se impuso por 2-0.
Los seguidores del fútbol podrán vivir todas las incidencias de este compromiso a través de las pantallas de la Red Uno de Bolivia y en sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web, TikTok y YouTube, con una cobertura especial desde Atlanta.
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