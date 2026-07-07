La Red Uno ya está en Atlanta para la cobertura especial del Argentina-Egipto

La Red Uno de Bolivia ya está instalada en Atlanta para brindar una cobertura completa del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El enviado especial Pablo Bustillo se encuentra en la sede del encuentro para mostrar todos los detalles de la previa y el ambiente que rodea a este compromiso decisivo.

El movimiento que genera el Mundial también ha transformado la dinámica de la ciudad, con rutas modificadas, cambios en la circulación y distintas alternativas de acceso para facilitar el traslado de los miles de aficionados que asistirán al estadio.

Argentina y Egipto se enfrentarán desde las 12:00 (hora de Bolivia) en busca de un lugar en los cuartos de final. El único antecedente entre ambas selecciones corresponde a un partido amistoso, en el que la Albiceleste se impuso por 2-0.

Los seguidores del fútbol podrán vivir todas las incidencias de este compromiso a través de las pantallas de la Red Uno de Bolivia y en sus plataformas digitales, incluyendo su sitio web, TikTok y YouTube, con una cobertura especial desde Atlanta.

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