Esta noche, Dueños de la Tarde celebra el cierre de la FEXCO 2026

Este domingo a partir de las 8 de la noche, no te puedes perder el gran cierre de la FEXCO 2026 en Cochabamba, transmitido en vivo a través de las redes sociales de Red Uno. El programa Dueños de la Tarde estará en el stand celebrando el cierre de esta importante feria con un programa lleno de sorpresas, invitados especiales y mucha diversión.

Noticia ¡Bomba!

Pero eso no es todo, Tito Larenti, anuncia un "gran bombazo" que no te puedes perder. Un anuncio importantísimo será revelado en vivo, ¡y estamos seguros de que dejará a todos sorprendidos!

Además, podrás disfrutar de la mejor música en vivo con varios grupos musicales que acompañarán la noche, sumando emoción al evento. Será una velada llena de premios, sorpresas y, por supuesto, un gran ambiente en esta fiesta final de la Fexco.

Conductores

Los presentadores de Dueños de la Tarde, Nicole Gutiérrez Bazán, Daniel Ardiles, Grisel Quiroga, José Daniel Núñez y Tito Larenti, serán los encargados de llevarte esta fiesta de cierre.

Recuerda, la cita es esta noche a las 20:00 horas. Si no puedes asistir a la FEXCO 2026 en Cochabamba, ¡no te preocupes! Puedes seguir el evento en vivo a través de nuestras redes sociales y ser parte de esta gran celebración.

Sigue la transmisión en redes sociales:

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