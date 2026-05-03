TEMAS DE HOY:
Droga Narcotráfico BLOQUEO

26ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Dueños de la tarde

Esta noche, Dueños de la Tarde celebra el cierre de la FEXCO 2026

La transmisión en vivo mostrará el cierre de la Fexco 2026 con invitados especiales, música y sorpresas para la audiencia.

Juan Marcelo Gonzáles

03/05/2026 16:59

Foto: Condutores de Dueños de la Tarde
Cochabamba

Escuchar esta nota

Este domingo a partir de las 8 de la noche, no te puedes perder el gran cierre de la FEXCO 2026 en Cochabamba, transmitido en vivo a través de las redes sociales de Red Uno. El programa Dueños de la Tarde estará en el stand celebrando el cierre de esta importante feria con un programa lleno de sorpresas, invitados especiales y mucha diversión.

Noticia ¡Bomba!

Pero eso no es todo, Tito Larenti, anuncia un "gran bombazo" que no te puedes perder. Un anuncio importantísimo será revelado en vivo, ¡y estamos seguros de que dejará a todos sorprendidos!

Además, podrás disfrutar de la mejor música en vivo con varios grupos musicales que acompañarán la noche, sumando emoción al evento. Será una velada llena de premios, sorpresas y, por supuesto, un gran ambiente en esta fiesta final de la Fexco.

Conductores

Los presentadores de Dueños de la Tarde, Nicole Gutiérrez Bazán, Daniel Ardiles, Grisel Quiroga, José Daniel Núñez y Tito Larenti, serán los encargados de llevarte esta fiesta de cierre.

Recuerda, la cita es esta noche a las 20:00 horas. Si no puedes asistir a la FEXCO 2026 en Cochabamba, ¡no te preocupes! Puedes seguir el evento en vivo a través de nuestras redes sociales y ser parte de esta gran celebración.

Sigue la transmisión en redes sociales:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD