La previa del partido entre Argentina y Egipto ya se vive con intensidad en Atlanta, donde la Red Uno conversó con decenas de aficionados que llegaron al estadio para alentar a sus selecciones en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

Entre las historias que dejó el ambiente mundialista destacó la de un pequeño seguidor de la Albiceleste, quien explicó el motivo de su apoyo. "Mi papá es argentino y vine a alentar a Argentina", expresó con entusiasmo frente a las cámaras de la Red Uno.

La pasión por Lionel Messi también quedó reflejada en un aficionado de nacionalidad china, quien aseguró que sigue al capitán argentino desde su etapa en el Barcelona. "Soy fan de Messi, lo sigo desde el Barcelona", comentó durante la cobertura.

Los seguidores de Egipto tampoco ocultaron su confianza antes del compromiso. Uno de ellos aseguró que espera una gran actuación de su máxima figura. "Hoy Salah marcará historia", afirmó con optimismo en la antesala del encuentro.

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