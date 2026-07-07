Argentina y Egipto juegan este martes por un lugar en cuartos de final: hora y dónde verlo en Bolivia

La selección de Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada y que marcará un nuevo capítulo del esperado duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah.

El compromiso se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las 12:00 del mediodía, hora de Bolivia.

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Argentina llega a esta instancia tras una sufrida clasificación frente a Cabo Verde, rival al que derrotó en el tiempo suplementario, mientras que Egipto avanzó luego de eliminar a Australia en una definición por penales.

El encuentro también despierta expectativa porque podría representar una de las últimas participaciones mundialistas tanto de Lionel Messi como de Mohamed Salah, dos referentes históricos del fútbol internacional.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.

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