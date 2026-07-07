La goleada por 4-1 que Bélgica le propinó a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial generó diversas reacciones y teorías entre aficionados y analistas. Uno de los que se pronunció sobre el tema fue el creador de contenidos argentino Davoo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint.

Durante una de sus intervenciones, el influencer señaló que, antes del encuentro, consideraba a Estados Unidos como favorito por el rendimiento que había mostrado a lo largo del torneo. Sin embargo, afirmó que la controversia generada por el caso de Folarin Balogun pudo haber influido en el desarrollo del compromiso.

"En la previa uno imagina que Estados Unidos es candidato porque había demostrado un fútbol mejor que Bélgica. Pero cuando pasa algo extrafutbolístico que es noticia mundial y que indigna a todos los futboleros, como el caso de Balogun, que le quitan la tarjeta roja por pedido de Donald Trump a Gianni Infantino, para mí eso te condiciona el partido y terminás perdiendo a pesar de que seas favorito", expresó.

Para respaldar su postura, Davoo Xeneize comparó la situación con lo ocurrido a Rosario Central frente a Estudiantes en los octavos de final del último torneo argentino. Según explicó, el conjunto rosarino también llegó como favorito, pero terminó jugando condicionado por un contexto extradeportivo que, a su juicio, terminó afectando su rendimiento.

Finalmente, Estados Unidos cayó por 4-1 ante Bélgica y quedó eliminado del Mundial, un resultado que dio lugar a distintas interpretaciones sobre los factores que pudieron influir en la derrota del conjunto norteamericano.

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