Tiene 18 años, lo compró el Barcelona y es la sorpresa de Egipto ante Argentina

En una Selección de Egipto donde todas las miradas apuntan naturalmente a Mohamed Salah y Omar Marmoush, un nombre joven empieza a ganar protagonismo silencioso: Hamza Abdelkarim.

Tiene apenas 18 años, nació en El Cairo y ya vive un salto de carrera que parece escrito a toda velocidad. Hace pocos meses estaba en el fútbol juvenil del Barcelona, después de llegar desde el Al Ahly, y ahora forma parte del plantel egipcio que enfrentará a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

Barcelona confirmó su fichaje definitivo hasta 2029 luego de que el delantero llegara cedido desde Al Ahly en el mercado de invierno. Según Reuters, el joven marcó seis goles en 11 partidos con la Sub-19 del club catalán antes de que el Barça ejerciera la opción de compra.

Una aparición que hizo historia

Abdelkarim ya dejó su marca en el torneo. En el debut de Egipto ante Bélgica, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Mohamed Salah y se convirtió en el futbolista más joven en representar a Egipto en una Copa del Mundo.

Según Pan Africa Football, el atacante entró al minuto 76 del empate 1-1 ante Bélgica y estableció un nuevo récord nacional con 18 años y 165 días, superando una marca egipcia que databa del Mundial de 1934.

Para un futbolista que todavía está en etapa de formación, el impacto fue inmediato: pasó de ser una promesa observada por especialistas a convertirse en una pieza de recambio en la cita más grande del fútbol.

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De Al Ahly a Barcelona

La historia de Abdelkarim comenzó en las divisiones inferiores del Al Ahly, uno de los clubes más importantes de África.

Su ascenso fue rápido. A los 17 años se convirtió en el jugador más joven del club egipcio en debutar en el siglo XXI, según reportes internacionales. Luego llegó su oportunidad europea: Barcelona lo incorporó cedido a inicios de 2026 y, tras ver su rendimiento, decidió quedarse con él de forma permanente.

Su llegada al club catalán también generó expectativa por su perfil: delantero de área, físico fuerte, movilidad entre líneas y capacidad para resolver rápido dentro del área.

La joya que aprende de Salah

En Egipto lo miran como una apuesta de futuro, pero también como una alternativa real en el presente.

El propio entorno de la selección destaca que el joven delantero está aprendiendo de Mohamed Salah, el gran referente de los “Faraones”. Abdelkarim reconoció que tener cerca a Salah es un sueño y un honor, porque intenta transmitir experiencia a todo el grupo.

Ese aprendizaje llega en un escenario enorme: un partido de eliminación directa ante la vigente campeona del mundo.

Foto Instagram

“Jugamos contra Argentina, no contra Messi”

En la previa del duelo ante la Albiceleste, Abdelkarim dejó una frase que no pasó desapercibida.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi, ídolo histórico del Barcelona, el delantero respondió con personalidad: “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”. La declaración fue recogida por Bolavip a partir de una conversación del jugador con Mundo Deportivo.

La frase resume el espíritu con el que Egipto llega al partido: respeto por Messi, pero concentración en el rival colectivo.

Foto EFE.

Egipto busca dar otro golpe

Argentina llega al cruce tras eliminar a Cabo Verde en el alargue, mientras que Egipto avanzó luego de superar a Australia por penales en una llave muy ajustada. Ahora, ambos se enfrentan en Atlanta por un lugar en cuartos de final, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

Abdelkarim estará en el banco de suplentes, pero su presencia ya alimenta una de las historias jóvenes del Mundial.

No es el nombre más famoso de Egipto ni el jugador con mayor recorrido, pero sí uno de los que más expectativa genera. Tiene 18 años, pertenece al Barcelona y carga con una frase que marca ambición: Egipto no quiere mirar solo a Messi; quiere competir contra toda Argentina.

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