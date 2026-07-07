Scaloni: Messi "está bien" para el partido con Egipto y jugará pase lo que pase

Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina, aseguró este lunes que Lionel Messi está en perfecta condición física para jugar el martes el partido de octavos de final del Mundial contra Egipto y que estará en la cancha en Atlanta pase lo que pase.

"Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día (ante Cabo Verde) con 39 años", explicó Scaloni en rueda de prensa en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde mañana se ven las caras ambos equipos a las 12:00 hora local (16:00 GMT).

"Y si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual", añadió el técnico, que aseguró que ya tiene el once titular para mañana, aunque optó por no compartir detalles concretos.

El que fuera exjugador de Newell's o del Lazio detalló que ni siquiera ha comentado el plantel que saltará mañana de partida con sus jugadores, pero admitió que algunos medios "más o menos ya saben por dónde va el tema".

Varios medios argentinos apuntan hoy que la lista de salida será similar a la que jugó de inicio en la victoria por 3-2 contra Cabo Verde en octavos de final.

Subrayan que la dudas residen en si Facundo Medina se ha recuperado de los calambres que sufrió al final de la prórroga en ese encuentro (de no ser así, seguramente jugaría en el lateral Nicolás Tagliafico) o de si Scaloni pondrá a Julián Álvarez por Lautaro Martínez en punta.

También se habla de la posibilidad de que Leandro Paredes, que solo ha sido titular ante Jordania con la clasificación ya certificada en fase de grupos, vuelva a estar de inicio.

Scaloni precisamente alabó el trabajo de Alexis Mac Allister, que ha jugado en la posición de Paredes como mediocentro en la mayor parte de partidos, durante el Mundial.

El seleccionador argentino explicó que optó por sustituir al futbolista de Boca porque llegó a la concentración lesionado y aún está en fase de recuperación y que eligió al centrocampista del Liverpool para suplirlo porque el otro posible recambio, Enzo Fernández, ha estado jugando más adelantado en el Chelsea.

Scaloni consideró que Egipto "es una muy buena selección porque, además de que tiene jugadores de jerarquía tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos y tiene una idea marcada de juego" que ha complicado los partidos a todos sus rivales.

El preparador campeón del mundo en 2022 aseguró que no espera que 'Los faraones' -que solo han ganado un partido en este Mundial, pero a su vez no han perdido ninguno- jueguen con un bloque especialmente bajo mañana, aunque también reconoció que muchos equipos cambian la manera de jugar contra Argentina, y que la albiceleste se ha preparado para otros escenarios.

Vigilar transiciones como las que hizo Cabo Verde en algunos puntos del partido de dieciseisavos y evitar la precipitación a la hora de armar el ataque, como también sucedió en ese encuentro, son clave para mañana, explicó Scaloni.

También reconoció que el tiempo transcurrido entre ese encuentro del viernes se ha hecho corto y que además las fuertes lluvias en Georgia y los retrasos en el viaje han pesado, aunque dijo que el plantel ha aprovechado para priorizar la recuperación física al ser los entrenamientos más cortos y que también ha podido hacer mucho hincapié en analizar videos del rival y en convocar charlas para discutir lo que pueda plantear Egipto.

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