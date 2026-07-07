No te lo pierdas: Argentina enfrenta a Egipto, en vivo por Red Uno desde las 12:00

La selección de Argentina buscará este martes confirmar su candidatura al título cuando enfrente a Egipto por los octavos de final del Mundial, en un atractivo duelo que tendrá como protagonistas a dos de las máximas figuras del fútbol mundial: Lionel Messi y Mohamed Salah.

El compromiso se disputará desde las 12:00 (hora de Bolivia) y podrá seguirse por la señal de Red Uno.

La Albiceleste llega a esta instancia tras una exigente clasificación frente a Cabo Verde, rival al que derrotó 3-2 en tiempo suplementario luego de un encuentro de alta intensidad. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará mostrar una versión más sólida y dejar atrás las dudas generadas por su rendimiento defensivo.

Además del talento de Messi, Argentina demostró que cuenta con variantes para resolver partidos complicados, con destacadas actuaciones de Lisandro Martínez, Cristian Romero y Julián Álvarez.

Del otro lado estará un Egipto que también tuvo que esforzarse al máximo para avanzar. Los africanos eliminaron a Australia en la definición por penales y llegan impulsados por el liderazgo de Mohamed Salah, quien buscará conducir a su selección a una histórica clasificación a cuartos de final.

Sin embargo, tanto Messi como Salah llegan con desgaste físico tras disputar encuentros de 120 minutos en la fase anterior, por lo que su estado será uno de los aspectos a seguir durante el partido.

El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y promete ser uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, con dos selecciones que buscarán mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Probables alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

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