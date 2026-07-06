El fin de una era: Cristiano Ronaldo se despide del Mundial entre lágrimas

El clásico ibérico en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más desgarradoras en la historia reciente del fútbol internacional. La selección de España se impuso por 1 a 0 ante Portugal gracias a un gol agónico del mediocampista Mikel Merino sobre el cierre del partido.

La anotación del volante del Arsenal sepultó de inmediato las ilusiones del conjunto luso en el torneo. Tras el pitazo final, la frustración se transformó en lágrimas en los ojos de Cristiano Ronaldo al confirmarse la eliminación.

Foto: EFE.

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Soledad en el terreno de juego

El histórico delantero ya había anticipado que este certamen norteamericano marcaría su última participación en una Copa del Mundo. Por esta razón, el resultado adverso significó el cierre definitivo de su camino mundialista con la camiseta de su país.

Al concluir el encuentro, el atacante permaneció completamente solo en la mitad de la cancha sin que ningún compañero se acercara. El cuerpo técnico tampoco se aproximó a consolar al capitán en ese momento de evidente vulnerabilidad.

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Un legado estadístico inigualable

El trayecto hacia los vestuarios repitió la misma tónica de aislamiento mientras el resto del plantel ingresaba directamente al túnel. Los futbolistas portugueses se mostraron profundamente afectados por una derrota que marcó el fin de una era.

A lo largo de su carrera, el futbolista disputó un total de seis ediciones mundialistas entre los años 2006 y 2026, firmando su máxima gloria al alzar la Eurocopa en 2016. En su bitácora total con la selección mayor quedan registrados 233 compromisos, 146 goles y 46 asistencias que lo consolidan como la máxima leyenda de su nación.

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