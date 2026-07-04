Cuatro aprehendidos y un arrestado tras hallazgo de fábrica de billetes falsificados

La Policía Boliviana desarticuló una fábrica clandestina de billetes falsos que operaba en el municipio de Achocalla, en el departamento de La Paz, tras un operativo desarrollado luego de varias denuncias por la circulación de dinero falsificado en comercios y ferias.

Según el reporte oficial, la investigación permitió identificar un inmueble donde funcionaba un centro de producción de billetes falsificados.

"Se ha intervenido una fábrica de billetes falsos", informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía, la intervención fue resultado de varias semanas de seguimiento a raíz de denuncias de comerciantes y ciudadanos que reportaron la circulación de billetes falsificados.

"Se ha tenido varias denuncias de circulación de este tipo de billetes en diferentes negocios; varias personas han sido víctimas de este delito", señalaron.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron equipos especializados utilizados para la impresión de billetes de Bs 100 y Bs 200. Además, detectaron pruebas para falsificar dólares estadounidenses.

"Principalmente se imprimían billetes de 200 y 100 bolivianos; sin embargo, hemos podido apreciar en el lugar que estaban haciendo pruebas para imprimir incluso dólares", explicó la autoridad a cargo del caso.

Los investigadores también secuestraron impresoras digitales, tintas, químicos y otros insumos importados que, según la Policía, eran utilizados para reproducir con mayor precisión las características de los billetes.

"Hay impresoras digitales importadas, así como químicos y tintas que son difíciles de encontrar en nuestro mercado", indicó la autoridad.

Las autoridades presumen que la organización operaba desde hace aproximadamente ocho meses.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron aprehendidas y una quedó arrestada, mientras continúan las investigaciones para identificar a quienes distribuían el dinero falsificado.

La Policía informó que ya cuenta con información sobre otros presuntos involucrados y no descarta ejecutar nuevos operativos en los próximos días.

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