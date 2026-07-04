Caso Hércules: aprehenden al representante de la empresa que transportaba los billetes

La Fiscalía Departamental de La Paz ejecutó la orden de aprehensión contra Harold G., representante legal en Bolivia de la empresa Crane Currency Malta Limited, en el marco de la investigación por el accidente del avión C-130 Hércules ocurrido el 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

La orden fue emitida por una comisión de fiscales que investiga el caso y alcanza al representante de la empresa proveedora de los billetes que eran transportados por la aeronave al momento del siniestro.

El representante de la empresa se presentó voluntariamente a la Fiscalía para prestar su declaración informativa en calidad de testigo. Sin embargo, tras concluir ese acto procesal, la comisión de fiscales decidió modificar su situación jurídica y ampliar la investigación en su contra por el presunto delito de incumplimiento de contratos.

"La empresa hasta el presente ha incumplido el contrato respecto a la cuarta entrega del segundo lote, que ya tenía que entregarse al Banco Central de Bolivia en fecha 7 de marzo del año 2026, lo que no ha acontecido al presente", señaló el fiscal Weimar Molina.

De acuerdo con la documentación difundida, la investigación se sigue por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contratos, dentro de un proceso radicado en la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios y Aduaneros de El Alto.

Según informó el Ministerio Público, el investigado ya fue aprehendido y será puesto a disposición de la comisión de fiscales que lleva adelante el caso.

Accidente del Hércules

El accidente ocurrió cuando el avión C-130 Hércules sufrió un percance durante el aterrizaje, salió de la pista e invadió una vía cercana en la ciudad de El Alto.

El hecho dejó 24 personas fallecidas y decenas de heridos.

La aeronave transportaba 17,1 millones de billetes de la serie B en denominaciones de 10, 20 y 50 bolivianos. Tras el siniestro, una gran cantidad de billetes quedó esparcida en el lugar, mientras otra permaneció en el interior del avión, lo que provocó la aglomeración de numerosas personas alrededor de la zona del accidente.

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