Bolivia es reconocida en Venezuela por las operaciones de búsqueda y rescate

El contingente boliviano desplegado en Venezuela fue distinguido con la Medalla "Héroe de Venezuela", en reconocimiento al trabajo que realiza en las operaciones internacionales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas por los terremotos que golpearon el estado de La Guaira.

La condecoración fue entregada durante un acto realizado en el campamento base de las delegaciones internacionales, donde las autoridades venezolanas destacaron el trabajo de los equipos de rescate y el compromiso de las misiones extranjeras que colaboran en la atención de la emergencia.

El reconocimiento llegó al término de una nueva jornada de operaciones en la que los especialistas del Grupo de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE) realizaron labores de rastrillaje en los sectores Palmar Oeste y Coral, considerados entre las zonas más afectadas por el desastre.

Durante las tareas, el personal boliviano efectuó la evaluación técnica de la estructura del edificio Costa Brava, participó en trabajos de apertura y apuntalamiento para garantizar condiciones seguras de intervención y colaboró en la identificación de personas fallecidas entre los escombros, en coordinación con las autoridades venezolanas y brigadas internacionales.

Las operaciones se desarrollaron bajo estrictos protocolos de seguridad y con el uso de equipos especializados de comunicación, herramientas de rescate y elementos de protección personal, sin que se reportaran incidentes entre los integrantes de la misión boliviana.

El contingente está conformado por 20 especialistas, de los cuales 18 pertenecen al SAR-FAB y dos a la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE). Desde su llegada a Venezuela participan de forma permanente en operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR), evaluación de estructuras, remoción de escombros y asistencia humanitaria a la población afectada.

La participación de la delegación boliviana forma parte de la cooperación internacional brindada por el Estado boliviano para apoyar las labores de respuesta frente a la emergencia y fortalecer las acciones destinadas a proteger la vida de las personas afectadas por los terremotos.

Con información del Ministerio de Defensa

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