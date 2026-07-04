Aprueban cambios al Presupuesto General del Estado; el proyecto pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N.º 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) – Gestión 2026, que introduce ajustes financieros para distintas entidades del sector público y establece disposiciones para su aplicación.

Tras su aprobación en grande y en detalle durante la 146.ª Sesión Ordinaria, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, al tratarse de la Cámara de origen.

"Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.

¿Qué cambios incorpora el proyecto?

La propuesta contempla disposiciones relacionadas con:

Anticipos financieros para las entidades territoriales autónomas.

Uso de saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito.

Obligaciones vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Inscripción de recursos específicos.

Régimen excepcional para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado.

Cierre de fideicomisos públicos.

Conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.

Gobierno explica los ajustes

Durante el debate, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que las modificaciones responden a la necesidad de ajustar las proyecciones fiscales y reflejar la situación financiera revisada por la actual administración.

Según la autoridad, el proceso de elaboración del presupuesto parte de la información que proporcionan las diferentes entidades públicas en los niveles municipal, departamental y nacional.

"Los presupuestos del Estado se construyen en un proceso de agregación de abajo hacia arriba, es decir, desde las instituciones que están a nivel territorial, departamental, municipal y demás; este es un proceso que normalmente se inicia entre junio y julio", explicó el ministro.

Una vez aprobado en Diputados, el proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde deberá ser analizado antes de completar el procedimiento legislativo.

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