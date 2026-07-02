Gobierno y autoridades de Santa Cruz acuerdan trabajo conjunto tras reunión institucional

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y el alcalde de la capital cruceña, Manuel Saavedra, sostuvieron una reunión con representantes del Órgano Ejecutivo, en un encuentro que contó con la participación del ministro de Trabajo, Williams Bascopé.

La reunión, que se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, se desarrolló en el marco de un encuentro general entre el Gobierno y autoridades municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y establecer una agenda de trabajo conjunto para atender las consecuencias de los bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días.

Cohesión y cooperación

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de consolidar una mayor cohesión entre el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para impulsar proyectos y responder a las demandas de la población, especialmente en las regiones que registraron mayores perjuicios económicos y sociales.

El gobernador Velasco señaló que uno de los temas abordados fue la situación que atravesó el departamento de Santa Cruz a raíz de las movilizaciones y expresó su expectativa de que las investigaciones permitan identificar a los responsables de los daños ocasionados.

"Esperamos que la justicia logre encontrar a los responsables del perjuicio provocado al departamento de Santa Cruz y que sean sancionados conforme a la ley", manifestó la autoridad departamental.

Las autoridades también analizaron mecanismos de coordinación para afrontar las afectaciones sufridas por distintos sectores productivos, comerciales y sociales durante el periodo de conflictividad, con el propósito de acelerar la recuperación económica y fortalecer el trabajo entre los diferentes niveles del Estado.

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