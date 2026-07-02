Umopar interviene en Villa Tunari y abre investigación por posible desvío de munición

Un operativo ejecutado por efectivos de Umopar Chapare en Villa 14 de Septiembre, municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, derivó en una investigación por el presunto desvío de munición y material bélico, informó este jueves el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

La intervención se realizó a partir de información de inteligencia vinculada a investigaciones anteriores sobre laboratorios, armas y munición.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos. Además, se secuestraron armas de fuego, munición, sustancias controladas, vehículos y otros elementos que ahora se encuentran sujetos a investigación.

Investigación llegó hasta un regimiento

A partir de ese operativo, las autoridades abrieron una línea de investigación sobre el posible origen irregular de parte de la munición encontrada.

Esa línea condujo posteriormente al Regimiento de Infantería RI-31 “Cnl. Ríos”, ubicado en otro sector del Trópico de Cochabamba, donde se realizó una inspección con participación de Umopar, el Ministerio Público y personal militar.

El procedimiento fue desarrollado previa coordinación con las autoridades militares competentes y bajo los protocolos establecidos.

Foto Ernesto Justiniano.

Foto Ernesto Justiniano.

Foto Ernesto Justiniano.

Durante la inspección se verificó material bélico, se precintó un ambiente vinculado al oficial investigado y se procedió a la aprehensión de un subteniente del Ejército, encargado de material bélico, para que sea puesto a disposición de la investigación correspondiente.

Secuestran material sujeto a verificación

En el operativo también se secuestró material que será sometido a verificación, entre ellos granadas, cartuchos y munición.

De acuerdo con el reporte preliminar, parte de ese material no se encontraba debidamente registrada en inventario, aspecto que deberá ser confirmado dentro de las investigaciones.

De manera paralela, se dispuso la apertura del sumario informativo militar correspondiente, con el objetivo de establecer responsabilidades internas conforme a normativa.

Defensa instruye colaboración plena

Desde el Ministerio de Defensa se instruyó plena colaboración con el Ministerio Público y la activación de todos los mecanismos internos necesarios para esclarecer el hecho.

La línea institucional, según el reporte, apunta a reforzar el control estricto del material militar, la disciplina y la transparencia dentro de las Fuerzas Armadas.

“El material militar pertenece al Estado. No puede ser vendido, desviado ni quedar fuera de control”, señala la posición institucional.

“La transparencia también es defensa”

El caso fue puesto en manos de las instancias correspondientes para determinar responsabilidades penales, administrativas o militares, según corresponda.

Desde la cartera de Defensa remarcaron que las Fuerzas Armadas se respetan y se defienden cuidando su disciplina, su honor y el control de su material.

“Si existe una denuncia, se verifica. Si hay indicios, se actúa. Y si corresponde, se pone el caso en manos del Ministerio Público”, establece la línea institucional.

La investigación continúa abierta y busca esclarecer el origen del material secuestrado, identificar posibles responsabilidades y determinar si existió desvío, venta o manejo irregular de munición y material bélico.

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