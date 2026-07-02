Sala Penal de La Paz dicta arresto domiciliario para exgerente de YPFB y ordena su salida de Palmasola

La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó modificar las medidas cautelares del exgerente de Industrialización y Productos Derivados de YPFB, Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, investigado en el denominado caso gasolina desestabilizada, y dispuso que cumpla detención domiciliaria, además de arraigo y la presentación de dos garantes personales.

Con esta decisión judicial, Cuéllar dejará la cárcel de Palmasola luego de permanecer menos de un mes con detención preventiva. El pasado 6 de junio, una autoridad jurisdiccional había ordenado su reclusión preventiva por seis meses mientras avanzaban las investigaciones.

El exgerente fue imputado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del proceso que investiga la distribución de gasolina desestabilizada, un combustible que, según las denuncias, provocó daños en miles de vehículos en distintos puntos del país.

Cuéllar había sido aprehendido el 3 de junio y posteriormente enviado con detención preventiva al penal de Palmasola. Sin embargo, tras la revisión de las medidas cautelares por parte de la Sala Penal de La Paz, la autoridad judicial resolvió sustituir la medida extrema por arresto domiciliario, manteniendo restricciones como el arraigo y la obligación de presentar dos garantes personales.

Las investigaciones por el caso continúan, mientras el Ministerio Público busca establecer las responsabilidades por la presunta comercialización y distribución del combustible que generó afectaciones a propietarios de vehículos en Bolivia.

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