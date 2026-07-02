Incendio en un surtidor de Cochabamba destapa una investigación por presunto desvío de combustible

Un vehículo se incendió la tarde del miércoles al interior de una estación de servicio ubicada sobre la avenida Siglo XX, en la ciudad de Cochabamba. El hecho no dejó personas heridas, pero provocó daños materiales y movilizó a Bomberos, la Policía y otras instituciones, que investigan las circunstancias del caso.

El incendio se registró aproximadamente a las 17:30 en el surtidor denominado "Refinería". Vecinos y comerciantes de la zona alertaron a los equipos de emergencia al observar las llamas que envolvían el motorizado.

Inicialmente, el personal de la estación de servicio intentó controlar el fuego con extintores. Minutos después llegaron efectivos de Bomberos de la Policía, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara.

Según el informe preliminar de Bomberos, el vehículo quedó completamente calcinado, aunque no se registraron daños personales.

"Se presume que el vehículo estaba en proceso de carguío y en ese interín se haya causado el incendio. Está en proceso de investigación la causa del incendio del vehículo", informó personal de Bomberos.

Durante la intervención, los rescatistas detectaron un turril al interior del motorizado, el cual fue retirado para las investigaciones.

"Durante la intervención se detectó que al interior del vehículo existía un turril y este fue retirado", de acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Bomberos de la Policía.

Investigación en curso

Las investigaciones también apuntan a un presunto caso de desvío de combustible. De manera preliminar, se conoció que el vehículo contaba con un segundo tanque, aspecto que es analizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Tras el incidente, el conductor del vehículo abandonó el lugar y permanece prófugo. En tanto, la Policía arrestó al trabajador de la estación de servicio que atendía el surtidor al momento del hecho para que prestara su declaración dentro de la investigación.

El incendio ocurrió cerca de un generador de energía eléctrica, que sufrió daños, al igual que la pared de un edificio colindante con la estación de servicio.

Este jueves, la estación permanecía sin atención al público mientras se realizaban las labores de limpieza y las pericias correspondientes. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer el origen del incendio y determinar si el caso está relacionado con un presunto desvío ilegal de combustible.

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