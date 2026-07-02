Motociclista resulta herido tras chocar contra un vehículo en la avenida El Trompillo

Un accidente de tránsito se registró la noche del miércoles en la avenida del segundo anillo, en la zona de El Trompillo, donde una motocicleta impactó contra un vehículo que, según la versión de su conductor, realizaba una maniobra para estacionarse.

De acuerdo con el relato del conductor del motorizado de cuatro ruedas, este circulaba por su carril, redujo la velocidad y activó la señal de parqueo cuando fue sorprendido por el impacto de la motocicleta desde la parte posterior.

“Yo venía en este carril, bajé la velocidad y puse parqueo. Justamente él viene de atrás y me da. Esa fue la circunstancia que pasó”, manifestó el conductor.

A consecuencia de la colisión, el motociclista resultó herido y recibió atención inmediata por parte del personal de emergencias. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

El conductor del vehículo señaló que no logró observar si el motociclista viajaba acompañado, ya que solo sintió el fuerte impacto.

“No me fijé porque lo único que sentí fue el golpe y ya me detuve”, explicó.

Las ambulancias llegaron rápidamente al lugar debido a que se encontraban cerca de la zona, lo que permitió brindar asistencia oportuna al lesionado.

Consultado sobre las posibles causas del hecho, el conductor consideró que el motociclista habría circulado a una velocidad inadecuada para una vía con alto flujo vehicular. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de realizar la investigación correspondiente para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades en este accidente.

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