[VIDEO] Así fue el ataque armado que desencadenó una persecución y dejó un policía muerto en Brasil

Videos captados por cámaras de seguridad comenzaron a circular en redes sociales y muestran el ataque armado contra una vivienda que dio origen a un amplio operativo policial, así como el momento en que un efectivo de la Policía Militar de Brasil es alcanzado por disparos durante una persecución en la ciudad de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul.

De acuerdo con la información de las autoridades brasileñas, el policía militar Marcelo Pimenta, integrante del 6.º Batallón de la Policía Militar y del Grupo Táctico Especializado en Apoyo Motociclista (GETAM), falleció la noche del martes tras recibir varios impactos de bala, presuntamente de un fusil, mientras participaba en la persecución de hombres armados que habían huido del lugar del ataque.

Las imágenes de seguridad, de aproximadamente 29 segundos de duración, muestran cómo varios sujetos descienden de un vehículo y abren fuego contra una vivienda. Segundos después, los atacantes regresan al automóvil y escapan con rumbo desconocido, lo que desencadenó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad.

Tras el hecho, se desplegó un operativo encabezado por la Fuerza Táctica del 6.º Batallón de la Policía Militar, con apoyo del Batallón de Choque, el BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), el TOR del Batallón de Policía de Carreteras Militares, el Departamento de Operaciones Fronterizas (DOF), el grupo aéreo de la Policía Militar, la Policía Civil, la Policía Científica, la Fuerza Integrada para Combatir el Crimen Organizado (FICCO) y la Policía Boliviana, debido a la cercanía de Corumbá con la frontera entre ambos países.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue en la región y continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque que cobró la vida del efectivo policial.

Advertencia: El siguiente video contiene imágenes y sonidos que pueden resultar sensibles para algunas personas. Se difunde únicamente con fines informativos y no muestra de forma explícita el momento en que el policía recibe el disparo.

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