Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, la voz de Lilo y actriz de "La llamada"

Las autoridades médicas forenses de Los Ángeles revelaron la causa de muerte de Daveigh Chase, la actriz estadounidense conocida por su participación en “La llamada” y por haber sido la voz principal de Lilo en “Lilo & Stitch”.

De acuerdo con el informe del médico forense del condado de Los Ángeles, Chase falleció a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El reporte también incluyó el consumo crónico de múltiples sustancias como una condición significativa en su estado de salud.

La actriz murió el 16 de junio de 2026, a los 35 años, en un hospital de Los Ángeles. Según el informe, la manera de muerte fue natural.

Primeros reportes hablaban de una infección

En un primer momento, allegados a la actriz habían señalado que Chase enfrentaba complicaciones derivadas de una meningitis y una infección en la sangre, cuadro que habría provocado sepsis y un deterioro general de su organismo.

Sin embargo, el informe forense conocido posteriormente estableció como causa oficial de muerte el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, además de registrar otras condiciones importantes vinculadas a su salud.

La actriz también había sido internada a principios de junio por un delicado cuadro de desnutrición, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Una carrera marcada por papeles recordados

Daveigh Chase comenzó su carrera artística desde muy joven y alcanzó reconocimiento internacional en 2002, año en el que participó en algunas de las producciones más recordadas de su trayectoria.

Ese año dio voz a Lilo en la película animada “Lilo & Stitch”, papel que luego retomó en la serie basada en los mismos personajes. También fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de “El viaje de Chihiro”.

En el cine de terror, quedó en la memoria del público por interpretar a Samara Morgan en “La llamada”, adaptación estadounidense de “Ringu”. Su papel como la inquietante niña de cabello largo la convirtió en una figura reconocida del género.

Revelan la causa de muerte de Daveigh Chase, actriz de “La llamada”. Imagen captura video.

Su alejamiento de Hollywood

Tras su éxito como actriz infantil y juvenil, Chase continuó trabajando en distintas producciones de cine y televisión. Entre 2006 y 2011 tuvo un papel recurrente en la serie “Big Love”, donde interpretó a Rhonda Volmer.

También participó en “Donnie Darko” y retomó el papel de Samantha Darko en “S. Darko: Un cuento de Donnie Darko”.

Con el paso de los años, su presencia en la industria fue disminuyendo. Luego de su aparición en la película “Jack Goes Home”, estrenada en 2016, se alejó progresivamente de la actuación.

Una muerte que causa tristeza entre sus seguidores

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre fanáticos que la recordaban por sus papeles más icónicos en la infancia y adolescencia de toda una generación.

Más allá de los detalles médicos y personales de sus últimos años, Daveigh Chase deja una trayectoria marcada por personajes que permanecen en la memoria popular, especialmente Lilo, Samara Morgan y Chihiro en su versión en inglés.

Su muerte a los 35 años vuelve a poner en escena una historia de talento temprano, fama repentina y una vida adulta marcada por dificultades personales y de salud.

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