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VIDEO: Multa millonaria al municipio de San Diego, California por caída de un anciano

El hombre de 70 años asegura que tropezó con la base metálica de un antiguo parquímetro que sobresalía de la acera y sufrió lesiones permanentes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/06/2026 12:47

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$us 35 millones en juego: San Diego, EEUU, tras caída de un anciano. FOTO CAPTURA

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Un hombre de 70 años presentó una demanda contra la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, tras sufrir una caída al tropezar con la base metálica de un antiguo parquímetro que permanecía sobresaliendo de una acera pública. La acción legal reclama una indemnización de 35 millones de dólares por las lesiones sufridas.

Según la demanda, el accidente ocurrió cuando el adulto mayor caminaba por una calle de la ciudad y no logró advertir el obstáculo, lo que provocó una fuerte caída contra el pavimento.

 

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad de las autoridades en el mantenimiento de la infraestructura urbana y la seguridad de los peatones, especialmente de las personas adultas mayores, quienes son más vulnerables a sufrir lesiones graves por este tipo de accidentes.

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