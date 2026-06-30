Un hombre de 70 años presentó una demanda contra la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, tras sufrir una caída al tropezar con la base metálica de un antiguo parquímetro que permanecía sobresaliendo de una acera pública. La acción legal reclama una indemnización de 35 millones de dólares por las lesiones sufridas.

Según la demanda, el accidente ocurrió cuando el adulto mayor caminaba por una calle de la ciudad y no logró advertir el obstáculo, lo que provocó una fuerte caída contra el pavimento.

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad de las autoridades en el mantenimiento de la infraestructura urbana y la seguridad de los peatones, especialmente de las personas adultas mayores, quienes son más vulnerables a sufrir lesiones graves por este tipo de accidentes.

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