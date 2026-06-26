Este es el reporte de daños cuantificados hasta ahora en Venezuela tras "doblete sísmico"

El concejal del municipio Atillo, Giulio Cellini Ramos, actualizó el panorama de la emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que afectaron principalmente la zona costera del país, señalando que la situación sigue siendo crítica debido a la magnitud de los daños y la continuidad de las labores de rescate.

Daños y pérdidas hasta el momento

Indicó que en las últimas horas se han registrado más de 130 réplicas, lo que mantiene en constante riesgo a las zonas afectadas y complica el trabajo de los equipos de emergencia que aún buscan sobrevivientes bajo los escombros.

Cellini Ramos también precisó que uno de los mayores impactos estructurales se concentra en el litoral venezolano, donde se reportan más de 250 edificios gravemente afectados y al menos 100 colapsados totalmente.

El concejal advirtió además que la emergencia ha tenido un fuerte impacto en la infraestructura estratégica del país, incluyendo el aeropuerto de Maiquetía, que presenta daños severos y mantiene suspendidas sus operaciones.

Ayuda humanitaria

En el plano humanitario, destacó la organización de la diáspora venezolana, que supera los 8 millones de ciudadanos en el exterior, quienes se han articulado para enviar ayuda a través de centros de acopio internacionales.

“Venezuela tiene más de 8 millones de ciudadanos dispersos por el mundo y se han organizado eficientemente para recoger toda la ayuda humanitaria posible”, expresó.

Finalmente, remarcó que la combinación de réplicas constantes, colapso estructural y limitaciones estatales mantiene al país en una situación de alta incertidumbre mientras continúan las labores de rescate.

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