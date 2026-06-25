Doble sismo devasta Venezuela; aumenta dificultad en labores de rescate

Desde Caracas, el periodista venezolano Alfredo Di César informó que la situación en el país continúa siendo caótica tras los dos sismos de gran magnitud que impactaron principalmente en el estado La Guaira y la capital venezolana.

Rescates en crisis

Según explicó, la emergencia se encuentra en una fase crítica debido a la limitada capacidad operativa de los equipos de rescate, lo que ha obligado incluso a ciudadanos a intervenir directamente en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

“Este es un momento de mucha catástrofe, de mucha opacidad”.

Más de 150 fallecidos y centernares de heridos

El comunicador indicó que el último reporte oficial contabiliza al menos 164 fallecidos y cerca de mil personas heridas, aunque advirtió que estas cifras podrían variar conforme avancen las labores de rescate en las zonas colapsadas.

En su actualización, señaló que en sectores como Chacao y El Paraíso aún existen personas atrapadas bajo estructuras derrumbadas, mientras los equipos de emergencia no logran cubrir la magnitud de los daños.

“Los ciudadanos por voluntad están ellos mismos acudiendo a las edificaciones que han colapsado para rescatar a las personas”.

Zonas rojas

Di Cesare agregó que la situación es especialmente grave en el estado La Guaira, donde reporta una mayor cantidad de víctimas y daños estructurales, con familias que incluso permanecen a la intemperie o dentro de vehículos ante la imposibilidad de retornar a sus viviendas.

Finalmente, señaló que se espera la llegada de apoyo internacional para reforzar las tareas de rescate, mientras el país enfrenta un escenario de colapso parcial de sus sistemas de atención de emergencias.

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