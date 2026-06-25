¿Qué es un doblete sísmico? El fenómeno detrás de la tragedia en Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el noroccidente de Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026 con apenas 39 a 40 segundos de diferencia, en un evento que los expertos identifican como un doblete sísmico, un fenómeno poco frecuente en el que dos sismos de gran magnitud ocurren casi de forma simultánea y en una misma zona geográfica.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los epicentros se localizaron a pocos kilómetros entre sí, en el estado Yaracuy, cerca de las localidades de San Felipe y Yumare, lo que encaja con la definición de este tipo de evento.

Un fenómeno poco habitual en la sismología

La sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, Lucía Lozano, explicó a la agencia EFE que un doblete sísmico ocurre cuando se registran “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”.

Según la experta, este comportamiento es menos común que el escenario tradicional en el que un gran terremoto es seguido por réplicas menores, ya que en este caso se produce la ruptura de dos segmentos cercanos de una misma falla o de sistemas conectados.

Un segundo sismo que activa otro segmento de falla

Lozano explicó que estos eventos revelan una interacción compleja entre fallas geológicas. En algunos casos, la ruptura inicial puede desencadenar otro sismo de gran magnitud en una zona cercana.

“Esto puede suceder en otro segmento de la misma falla o en una falla próxima”, señaló, destacando que el fenómeno evidencia una zona tectónica altamente inestable.

Por qué se percibe como un solo terremoto

Debido a la corta diferencia de tiempo entre ambos eventos, las ondas sísmicas se superponen, lo que hace que la población perciba una sola sacudida intensa.

“Las personas sienten movimientos muy fuertes y seguidos, por lo que creen que es un único terremoto”, explicó Lozano.

Rupturas extensas y gran liberación de energía

Los especialistas advierten que terremotos de esta magnitud no se producen en un punto específico, sino a lo largo de extensas zonas de fractura que pueden alcanzar hasta 150 kilómetros de longitud.

En el caso venezolano, ambos sismos tuvieron mecanismos de falla tipo desgarre y se produjeron en una región donde convergen sistemas tectónicos complejos.

Zona de alta actividad sísmica

Los eventos ocurrieron en el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, una de las zonas más activas del norte de América del Sur, caracterizada por fallas de gran extensión como el sistema de Boconó y otras estructuras regionales.

Réplicas y alerta prolongada

Los expertos advierten que la actividad sísmica podría continuar durante semanas o incluso meses, con réplicas que irán disminuyendo con el tiempo, aunque sin descartar eventos de magnitud considerable.

Balance de la tragedia

Las autoridades venezolanas reportaron al menos 164 fallecidos y 971 heridos, además de severos daños en infraestructura, interrupciones de servicios básicos y múltiples réplicas que mantienen en alerta a la población.

Los especialistas coinciden en que el doblete sísmico registrado en Venezuela constituye uno de los fenómenos geológicos más inusuales y destructivos de los últimos años en la región.

Fuente: EFE, Infobae y El Tiempo

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