[VIDEO] Un milagro entre los escombros: el conmovedor rescate de un perrito tras el terremoto en Venezuela

En medio de la devastación causada por el fuerte terremoto de magnitud 7.1 que sacudió varias regiones de Venezuela, una historia de esperanza ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Equipos de rescate lograron salvar a un perrito que había quedado atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada en el estado Aragua.

Las imágenes difundidas durante la madrugada de este jueves 25 de junio muestran el momento en que bomberos y rescatistas trabajan cuidadosamente para liberar al animal, que permanecía inmovilizado bajo restos de concreto y materiales de construcción. Tras varios minutos de maniobras, el canino fue sacado con vida y puesto a salvo.

El rescate se convirtió rápidamente en uno de los videos más compartidos en redes sociales, donde usuarios destacaron el compromiso de los equipos de emergencia no solo con las personas afectadas, sino también con los animales que quedaron atrapados tras el desastre.

“Que Dios bendiga en gran manera a todos estos chicos que están dando todo por salvar vidas”, escribió un usuario. Otros comentarios señalaron: “Los peluditos también merecen ser rescatados” y “Su carita de susto y de tristeza”, reflejando la emoción generada por las imágenes.

Además de este caso, en redes sociales también se han difundido registros de otros rescates de animales en zonas afectadas por derrumbes en La Guaira y Caracas. Mientras tanto, los organismos de emergencia continúan desplegados en las áreas más golpeadas por el sismo, trabajando contra el tiempo para localizar y salvar a personas y mascotas que permanecen bajo los escombros.

En medio de la tragedia, el rescate de este perrito se ha convertido en un símbolo de esperanza y solidaridad, recordando que cada vida cuenta durante las labores de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play