Las imágenes que conmocionan al mundo tras el devastador doble terremoto en Venezuela

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que reflejan la magnitud de la tragedia provocada por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio. Las grabaciones captadas por ciudadanos, cámaras de seguridad y testigos muestran escenas de pánico, destrucción y desesperación en varias regiones del país.

Entre los registros más impactantes se encuentra el momento exacto en que comenzó el primer sismo, captado por cámaras de vigilancia, donde se observa cómo edificios y estructuras empiezan a estremecerse violentamente.

Otro video ampliamente difundido muestra el caos vivido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde pasajeros y trabajadores buscaron refugio mientras las instalaciones eran sacudidas por el movimiento telúrico.

Las imágenes más dramáticas provienen del estado La Guaira, una de las zonas más afectadas. En Playa Grande se registraron severos daños estructurales, mientras que videos compartidos por residentes muestran edificios agrietados, viviendas destruidas y calles cubiertas de escombros. Usuarios calificaron la situación como “devastadora” y “dolorosa” debido a la magnitud de los daños.

Videos revelan la devastación que dejó el terremoto en Venezuela. Foto: Captura de video

También circularon grabaciones desde el interior de edificios en Caracas y otras ciudades cercanas, donde se observan techos desplomados, paredes colapsadas y una gran cantidad de restos de concreto dispersos en los inmuebles. En uno de los videos, una mujer muestra cómo quedó su departamento tras el terremoto, evidenciando severos daños en varias habitaciones.

Las autoridades reportaron además el colapso de algunas estructuras en sectores de Caracas, incluyendo un edificio en la zona de San Bernardino. En ciudades como Miranda, Carabobo y La Guaira se registraron evacuaciones masivas de complejos residenciales y oficinas ante el temor de nuevos movimientos sísmicos.

El evento principal alcanzó una magnitud de 7.0, según el Servicio Geológico Colombiano, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y epicentro en el estado Lara. Minutos después se produjo un segundo terremoto aún más fuerte, de magnitud 7.5, según reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La emergencia también provocó interrupciones en las comunicaciones móviles, cortes de energía eléctrica en varias regiones y la suspensión de eventos públicos, incluida una transmisión deportiva en vivo que debió ser interrumpida abruptamente por la intensidad del temblor.

Mientras continúan las labores de rescate y remoción de escombros, el balance de víctimas sigue aumentando. Los reportes más recientes señalan que la cifra de fallecidos ascendió a 164 personas, mientras que cientos de heridos permanecen recibiendo atención médica en hospitales y centros de salud afectados por la emergencia.

Las impactantes imágenes difundidas en las últimas horas muestran la dimensión del desastre que golpea a Venezuela, donde miles de familias enfrentan la pérdida de seres queridos, daños en sus viviendas y una compleja situación humanitaria tras uno de los terremotos más devastadores de los últimos años.

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