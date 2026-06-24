Sismos sacuden Venezuela y Japón; emiten aviso de tsunami para Puerto Rico

Venezuela registró un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que fue sentido en Caracas, mientras que Japón reportó un sismo de magnitud preliminar 6,9 frente a la costa de Iwate. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Dos sismos de magnitud considerable fueron reportados en las últimas horas en Venezuela y Japón, generando alarma en la población y activando el monitoreo de organismos especializados.

En Venezuela, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la costa caribeña del país y fue sentido con fuerza en Caracas, donde edificios y viviendas se movieron, provocando la evacuación preventiva de varias personas.

De acuerdo con reportes internacionales, el epicentro se ubicó cerca de Morón, en el estado Carabobo, a unos 168 kilómetros de Caracas, con una profundidad aproximada de 13 kilómetros.

EFE reporta aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Según informó la agencia EFE desde Washington, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

La medida fue asumida de manera preventiva, mientras los organismos especializados evaluaban el comportamiento del mar y posibles riesgos para zonas costeras del Caribe.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales, debido a que este tipo de alertas puede actualizarse, modificarse o levantarse según la evolución del evento.

Venezuela: fuerte sismo fue sentido en Caracas

El movimiento sísmico en Venezuela generó momentos de temor en la capital, donde testigos reportaron varios temblores durante la tarde.

Hasta los primeros reportes, no se habían confirmado oficialmente daños mayores ni personas heridas; sin embargo, las autoridades mantienen la evaluación de la situación en las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor intensidad.

El evento continúa en desarrollo y los datos podrían actualizarse en las próximas horas, conforme avancen los informes técnicos y las verificaciones en campo.

Japón reporta sismo de magnitud 6,9

En Japón, la Agencia Meteorológica reportó un sismo de magnitud preliminar 6,9 frente a la costa oriental de Iwate, en el norte del país.

El movimiento se registró a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. Pese a la magnitud del evento, las autoridades japonesas informaron que no existe amenaza de tsunami para ese país.

Japón se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por lo que sus sistemas de monitoreo permanecen en constante vigilancia ante posibles réplicas.

USGS monitorea otros movimientos en el mundo

Además de los sismos registrados en Venezuela y Japón, el Servicio Geológico de Estados Unidos reporta actividad sísmica en distintos puntos del planeta durante las últimas 24 horas.

El monitoreo global del USGS registraba decenas de eventos de magnitud 2,5 o superior en diferentes regiones, lo que confirma una jornada de alta actividad sísmica en varias zonas.

Entre los movimientos adicionales reportados por medios internacionales también figura un sismo en el norte de California, Estados Unidos, donde se informó de un evento de magnitud 5,6 cerca de Redwood Valley, en el condado de Mendocino.

Recomiendan mantenerse atentos a reportes oficiales

Especialistas recomiendan a la población de las zonas afectadas mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y evitar difundir datos no verificados, especialmente sobre daños, víctimas o alertas de tsunami.

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