El video que revivió el terror: a un año de la peor tragedia de globos en Brasil

En los últimos días, un escalofriante video volvió a viralizarse con fuerza en las redes sociales. En las imágenes se observa el desespero de varias personas saltando desde el aire mientras la estructura de un globo aerostático es consumida por el fuego. Aunque las publicaciones digitales recientes omiten la fecha del suceso, se trata de la mayor tragedia en la historia del vuelo en globo en Brasil, un siniestro que acaba de cumplir un año y que continúa sumido en la impunidad y el misterio.

El desastre ocurrió originalmente a las 7:00 de la mañana del sábado 21 de junio de 2025, en el municipio de Praia Grande, una región turística del estado de Santa Catarina conocida popularmente como la "Capadocia brasileña". Aquel día, un globo de la empresa Sobrevoar despegó con 21 personas a bordo. Pocos minutos después, la canasta comenzó a arder en pleno vuelo, desencadenando una secuencia de terror que cobró la vida de ocho pasajeros, según informó el portal g1.com.

Una trampa mortal a 45 metros de altura

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Civil, el desastre estuvo marcado por una cadena de fallas críticas. Luana da Rocha, una de las 13 sobrevivientes y quien perdió a sus padres en el accidente, rompió el silencio para denunciar la total falta de protocolos: la agencia cambió el lugar de despegue sin explicaciones, el globo tuvo serias dificultades para elevarse y nunca se les dio una instrucción de emergencia a los pasajeros.

La reconstrucción oficial de los hechos revela una cronología espantosa:

Falla de seguridad: Cuando el fuego inició en el aire, el extintor que estaba dentro de la canasta no funcionó.

El primer escape: El piloto inició un descenso de emergencia. Al estar cerca del suelo, un grupo de pasajeros (incluido el piloto) saltó hacia una zona de vegetación y lodo, logrando salvar sus vidas.

Efecto rebote: Al perder el peso de los primeros sobrevivientes, el globo se volvió más liviano y ascendió bruscamente de forma descontrolada.

Caída libre y fuego: Presas del pánico, cuatro de las víctimas se lanzaron al vacío desde una altura aproximada de 45 metros, muriendo por el impacto. Segundos después, las llamas envolvieron por completo la canasta restante, provocando que los últimos cuatro pasajeros murieran carbonizados antes de que la estructura se desplomara.

Giro judicial: De archivar el caso a reabrirlo bajo sospecha

A un año de la tragedia, las familias de las víctimas denuncian un "total descuido" por parte de las autoridades y de la empresa operadora. En octubre de 2025, el primer informe policial causó indignación colectiva al concluir de forma apresurada que "no hubo negligencia ni dolo humano" y cerrar el caso sin ningún imputado.

Sin embargo, tras las protestas de los familiares y la presión del Ministerio Público, el caso dio un giro radical en noviembre: el delegado que lideraba la investigación fue exonerado de su cargo y el expediente se reabrió bajo el mando de un nuevo jefe policial, el delegado André Coltro. Actualmente, el proceso penal avanza bajo un estricto secreto de justicia, lo que impide conocer los detalles de las nuevas diligencias, entre las que se espera una compleja reconstrucción científica del accidente.

"Parece que no hay responsables. Siento un vacío total. Ningún dinero nos devolverá a nuestros padres, pero necesitamos que se haga justicia porque hasta ahora nadie ha sido procesado ni castigado", manifestó Luana da Rocha.

Un vacío que dejó ocho familias destrozadas

Entre los fallecidos se encuentran destacados profesionales de la región de Santa Catarina y Rio Grande do Sul:

Leandro Luzzi (33): Profesor de patinaje artístico.

Leane Elizabeth Herrmann (70) y su hija Leise Herrmann Parizotto: Madre y médica funcionaria pública, respectivamente.

Janaina Moreira (46) y Everaldo da Rocha (53): El matrimonio que viajaba junto a su hija sobreviviente, Luana.

Fabio Luiz Izycki (42) y Juliane Jacinta Sawicki (36): Un empleado bancario (primo de un alcalde local) y una ingeniera agrónoma.

Andrei Gabriel de Melo: Médico oftalmólogo.

Nuevas leyes aéreas tras el desastre

El impacto de esta tragedia obligó a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) a implementar de urgencia una nueva normativa de transición que entró en vigor en diciembre de 2025. Con estas reglas, los globos comerciales no certificados ahora tienen un límite estricto de 15 pasajeros, deben pasar por inspecciones técnicas anuales obligatorias y contar con equipamiento estricto como sistemas de desinflado rápido y seguros de cobertura.

Mientras el municipio intenta reactivar su economía basada en el turismo de paseos en globo, el video que sigue circulando en internet sirve como un amargo recordatorio de una herida abierta en esta actividad recreativa en Sudamérica que aún espera respuestas de los tribunales.

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