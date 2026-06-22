Brasil intercepta 50 toneladas de droga procedente de Bolivia

El ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, dio a conocer el domingo que el Servicio Federal de Ingresos interceptó y realizó el decomiso histórico de 50 toneladas de droga, presuntamente procedente de Bolivia.

“El Servicio Federal de Impuestos ha identificado una operación internacional de narcotráfico de una magnitud sin precedentes: aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas en unas 260 toneladas de madera. Esta acción es resultado de la Operación Escudo de Madera, en colaboración con la DEA/EE. UU. y la Aduana Nacional de Bolivia”, afirmó en su cuenta X.

Según el reporte, la cocaína estaba escondida entre 260 toneladas de madera en las ciudades de Corumbá (MS) y Cáceres (MT).

El cargamento se encontraba en cuatro camiones, los mismos que fueron incautados en cada municipio, todos transportando alrededor de 130 toneladas de madera.

De acuerdo con Hacienda Federal, las autoridades de seguridad identificaron que el ocultamiento de drogas en materiales como la madera, en este caso, posiblemente en forma líquida, es una estrategia para hacer más difícil la detección durante la inspección, mediante la incorporación de la sustancia en el cargamento legítimo.

Operación Timber Shield

La operación se denominó Timber Shield e implicó la cooperación con los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia.

"Si se confirma el volumen, será la mayor incautación de cocaína en la historia de Brasil, y una de las mayores jamás registradas en el mundo", escribió Durigan en la red social X.

La Policía Federal está realizando análisis forenses de las drogas y será responsable de la custodia del material y de la investigación del caso.

El 6 de junio, la aduana de Chile incautó alrededor de 100 toneladas de cocaína de Bolivia en un esquema similar al identificado en esta operación.

Con datos de Veja-Brasil.

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