Cierran los colegios electorales en Colombia y comienza el conteo de votos para presidente

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir en segunda vuelta al próximo presidente, una disputa entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas se cerraron a las 16:00 hora local (21:00 GMT), después de ocho horas de votación, y se espera que antes de las 18:00 local (23:00 GMT) la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, ya haya divulgado resultados consolidados del conteo preliminar.

"En este momento están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano en presencia de más de 350.000 testigos de las dos campañas políticas que van a poder verificar el resultado en cada una de las 122.000 mesas de votación", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, al elogiar el trabajo de los jurados de votación.

Los comicios transcurrieron con total normalidad, sin incidentes de violencia, y las autoridades han llamado a la ciudadanía a respetar el resultado.

En la apertura de las elecciones, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a los ciudadanos "salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística", e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la República, y no el conteo preliminar de las elecciones.

"A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez", expresó el mandatario.

Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar a De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.

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