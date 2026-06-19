Dos trenes colisionan en Inglaterra; hay al menos un muerto y múltiples heridos

Londres (EFE).- La colisión este viernes de dos trenes cerca de Bedford (centro de Inglaterra) ha dejado al menos una persona fallecida y «un número de heridos» que está siendo atendido por los servicios de emergencia y ha provocado la suspensión de rutas ferroviarias hacia el norte de Londres.

La Policía Británica de Transporte (BTP, en inglés) dijo en un comunicado que tenían constancia de que «varias personas» habían resultado heridas y que una persona había fallecido tras la colisión de dos trenes en una vía ferroviaria al sur de Bedford alrededor de las 17:15 hora británica (16:15 GMT) del viernes.



Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) confirmó que había, al menos, 89 personas heridas, de las cuales 11 tienen lesiones muy graves, otras 22 graves y 56 heridas leves.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes que llegan sobre la colisión ferroviaria son «tremendamente preocupantes» y agregó: «Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos».

El choque involucró a un tren de la compañía ferroviaria East Midlands Railway (EMR) proveniente de la ciudad inglesa de Corby, en dirección a la estación londinense de St. Pancras, que colisionó con un segundo tren, también de EMR, que había salido desde Nottingham y que iba hacia el mismo destino.

Fallo en el sistema de seguridad

Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes de EMR dañado tenía la inscripción de ‘Luton Express’, el encargado de hacer la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica.



En una cuenta de la red social Bluesky, el usuario Pete Knapp, que se identifica como uno de los pasajeros, ha colgado varias publicaciones, con fotos y vídeos, que relataban que el accidente había sido «una colisión instantánea», sin «bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo».



Knapp agregó que la parte delantera del tren, donde él viajaba, no había sufrido mayores daños, pero que el tercer vagón había descarrilado.

Atención de la emergencia

El servicio de ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) ha desplegado numerosos recursos en la zona, incluida una ambulancia aérea, para atender el accidente.

Los hospitales de Bedford y Luton, al norte de Londres, también dijeron que estaban atendiendo el «incidente activo» relacionado con el accidente de tren y pidieron a la población que evite acudir a urgencias salvo emergencia médica de gravedad.

Del mismo modo, las autoridades de Bedfordshire instaron a amigos y familiares de los pasajeros que eviten acercarse a la zona del accidente, aunque de acuerdo con imágenes que circulan en línea, decenas de personas han acudido en las últimas horas hasta el límite del cordón policial.

Por su parte, EMR también indicó que, a causa del incidente, no podrán circular ninguna de sus rutas previstas con origen o destino en Londres St. Pancras en lo que queda de día y que, por el momento, no pueden asegurar el horario de servicio para este sábado. «Si tiene previsto viajar hoy, le recomendamos que lo haga mañana», dijo la compañía.

Mira la programación en Red Uno Play