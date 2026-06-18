¿Haciendo fila nuevamente?: La aplicación 'ANH Abastecimiento' te indica dónde hay combustible

El Gobierno activó de manera oficial la aplicación móvil “ANH Abastecimiento”, una herramienta digital diseñada para informar en tiempo real sobre el despacho y comercialización de diésel y gasolina en las estaciones de servicio de todo el país. “Ante la crisis de combustible que tenemos, hemos coordinado con la ANH para que saque una aplicación que le permita al ciudadano saber la cantidad de combustible que se tiene en las distintas estaciones de servicio”, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.

Certidumbre frente a los bloqueos

La plataforma surge como una respuesta estratégica e inmediata para mitigar los severos perjuicios logísticos causados por los recientes bloqueos de caminos en el territorio nacional. Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno, explicó que la app fue activada en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Con ‘ANH Abastecimiento’, que es como se llama esta aplicación, queremos dar certidumbre al ciudadano para proteger su tiempo y su economía”, afirmó Zenteno.

La máxima autoridad de la ANH precisó que la finalidad central de este desarrollo es combatir la desinformación, brindar transparencia y evitar la especulación en el mercado interno. El monitoreo constante se vuelve indispensable si se considera que “la logística es dinámica y la demanda cambia minuto a minuto” en el actual contexto de contingencia.

Foto: App ANH Abastecimiento.

Datos en la palma de la mano

El funcionamiento de la plataforma es intuitivo y despliega un mapa interactivo inmediatamente después de ser descargada y abierta por el usuario. A través de las pestañas “departamento” y “producto”, las personas podrán informarse de forma segmentada sobre la disponibilidad alta, media o baja de diésel o gasolina en el surtidor consultado.

Foto: App ANH Abastecimiento.

Fuente: ABI.

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