Hospital Materno Infantil de Cochabamba alerta nivel crítico de oxígeno medicinal

El director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, expresó su preocupación ante una posible interrupción en el suministro de oxígeno medicinal, situación que podría afectar áreas críticas del centro de salud.

Explicó que la empresa proveedora notificó que el tanque principal de oxígeno líquido se encuentra prácticamente vacío, por lo que la provisión será reemplazada temporalmente por botellones, una modalidad que resulta insuficiente para la demanda hospitalaria.

“Estamos pasando un momento difícil en todos los hospitales del país. Nuestro tanque mayor está casi en cero. Nos van a proveer oxígeno en botellones como antiguamente lo hacían, pero tampoco es lo suficiente”, señaló.

El director advirtió que servicios críticos como la terapia intensiva neonatal y la terapia intensiva materna requieren altos volúmenes de oxígeno, al igual que los procedimientos de anestesia, por lo que la situación representa una alerta.

“Consideramos que es una alerta porque en los próximos días podría estar gravemente alterada la provisión de oxígeno”, indicó.

Pardo informó que la situación ya fue comunicada al Ministerio de Salud, al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y a la Gobernación de Cochabamba, a la espera de una respuesta y de una alternativa de abastecimiento.

Asimismo, señaló que existen 24 toneladas de oxígeno líquido medicinal detenidas en el municipio de Vacas debido a los bloqueos, lo que agrava el panorama. “Vamos a continuar con el oxígeno en botellón para que no falte, pero es una situación difícil”, añadió.

Finalmente, advirtió que el conflicto se prolonga por 49 días sin una solución definitiva, lo que mantiene en alerta al sistema hospitalario.

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