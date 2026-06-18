El invierno llega y tu mascota lo siente: consejos para cuidar su salud en época de frío

Las bajas temperaturas no solo afectan a las personas. Especialistas en salud animal advirtieron que perros y gatos también pueden presentar resfríos y otras enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, por lo que recomendaron reforzar los cuidados y acudir al veterinario ante cualquier síntoma.

Signos de malestar

Existen diversas enfermedades virales, bacterianas y respiratorias que pueden afectar a las mascotas, entre ellas el moquillo canino, la traqueobronquitis conocida como “tos de las perreras”, laringitis, faringitis y neumonía.

Entre los principales signos de alerta se menciona la presencia de secreción nasal, lagañas constantes, ojos enrojecidos, dificultad para respirar, fiebre, tos persistente y decaimiento.

Los veterinarios recomiendan mantener al día el esquema de vacunación, especialmente contra enfermedades como el moquillo canino, una de las patologías más graves y potencialmente mortales para los perros.

Asimismo, aconsejan proporcionar espacios protegidos del frío, evitar que las mascotas duerman directamente sobre superficies frías y brindar una alimentación adecuada que fortalezca sus defensas.

Medicamento para humanos

Se advierte además sobre los riesgos de automedicar a los animales con medicamentos de uso humano. Uno de ellos es el paracetamol, que está completamente prohibido para perros y gatos. Muchas personas les dan antigripales o ibuprofeno cuando los ven enfermos, pero esos medicamentos pueden incluso causarles la muerte.

En casos leves, pueden realizarse nebulizaciones bajo orientación veterinaria, aunque los tratamientos para infecciones respiratorias generalmente requieren medicamentos específicos y seguimiento profesional.

Los expertos también recomiendan observar diariamente el comportamiento de las mascotas, el estado de sus ojos, nariz y nivel de actividad, ya que la detección temprana puede evitar complicaciones mayores durante la temporada de invierno.

Mira la programación en Red Uno Play