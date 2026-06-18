Colapsa parte del muro de una unidad educativa en Cochabamba; no se reportan heridos

Parte del muro perimetral de la unidad educativa José Gabriel de Gumunicio, ubicada en la OTB Villa Montenegro de la ciudad de Cochabamba, colapsó este miércoles al promediar el mediodía, generando preocupación entre vecinos y padres de familia.

De acuerdo con el reporte de una madre de familia, el muro cedió hacia el exterior del establecimiento. Señaló que la estructura ya presentaba rajaduras desde hace tiempo, presuntamente agravadas por la presencia de un árbol de gran tamaño cuyas raíces habrían debilitado la construcción.

“Este muro cedió al promediar el mediodía; la presencia de un árbol con raíces enormes ha hecho que el muro presente rajaduras”, explicó la madre, quien añadió que incluso se habría realizado la poda del árbol como medida preventiva antes del colapso.

Los padres de familia confirmaron que no se registraron personas heridas. “No hay ningún estudiante ni maestro afectado, no hay nada que lamentar”, señalaron.

Tras el hecho, los padres de familia colocaron cintas de restricción para evitar el paso por la zona afectada y prevenir accidentes.

Asimismo, los padres de familia solicitaron a la Alcaldía de Cochabamba la reposición del muro colapsado y la reparación de otras fisuras detectadas en el perímetro del establecimiento, a fin de evitar nuevos incidentes.

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