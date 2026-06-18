Bloqueos ahogan a los lecheros: ya cierran granjas y crecen las pérdidas en Cochabamba

El sector lechero de Cochabamba alertó que atraviesa una de las peores crisis de los últimos años y anunció el cierre progresivo de unidades productivas debido a la escasez de alimento para el ganado, situación que atribuyen a los 49 días de bloqueos que afectan las principales rutas del país.

Los productores señalaron que gran parte de los insumos necesarios para la alimentación de los animales proviene de Santa Cruz, por lo que las restricciones en las carreteras han dificultado el abastecimiento y puesto en riesgo la continuidad de la producción.

“Estamos viviendo una crisis única. Llevamos más de 40 días de bloqueos y no hay ninguna solución. El sector productor está por los suelos”, expresó un representante del rubro.

Falta de insumos obliga a cerrar granjas

Los lecheros indicaron que varias unidades productivas ya comenzaron a cesar operaciones debido a la falta de insumos y a la incertidumbre generada por el conflicto.

Según el sector, la combinación de bloqueos, problemas de abastecimiento e inestabilidad económica está golpeando severamente a los productores, quienes enfrentan crecientes dificultades para mantener la alimentación del ganado y sostener los costos de producción.

Solo se recoge el 40% de la producción

A la falta de insumos se suma la reducción en la recolección de leche por parte de la industria. Los productores denunciaron que actualmente la empresa privada recibe únicamente el 40% de la producción generada por los lecheros.

El 60% restante debe ser comercializado diariamente en provincias de Cochabamba con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada y evitar mayores pérdidas económicas.

Temen una paralización total

Los productores advirtieron que, si los bloqueos continúan, la situación podría agravarse aún más. Incluso señalaron que existe el riesgo de que la recolección de leche se suspenda completamente en los próximos días.

“Cada día suman las pérdidas y muchos productores están al límite”, aseveró el representante.

Empleos en riesgo

El sector alertó que, de no encontrarse una solución hasta este fin de semana, numerosos productores se verán obligados a despedir trabajadores y cerrar definitivamente sus emprendimientos.

Los lecheros demandaron la normalización del tránsito en las carreteras para garantizar el ingreso de insumos, la alimentación del ganado y la continuidad de una actividad que abastece de leche y derivados a gran parte de la población boliviana.

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