Pacientes con cáncer y renales se declaran en emergencia por falta de medicamentos en Santa Cruz

La escasez de medicamentos e insumos médicos en la Caja Nacional de Salud (CNS) ha puesto en alerta a pacientes oncológicos y renales, quienes denuncian que los bloqueos y problemas de abastecimiento están afectando tratamientos vitales y poniendo en riesgo sus vidas.

Representantes de la Asociación Boliviana de Pacientes con Cáncer en Santa Cruz informaron que la falta de medicamentos ya está provocando la suspensión de quimioterapias.

“¿Qué significa la suspensión de las quimioterapias? Atentar contra la vida de cada paciente”, advirtió María Saucedo, al señalar que también existe escasez de sueros, bránulas, equipos médicos y otros insumos necesarios para la atención de los asegurados.

Por su parte, representantes de los pacientes renales afirmaron que desde hace cuatro meses deben comprar por cuenta propia algunos insumos indispensables para sus procedimientos.

Indicaron que el principal problema radica en la falta de recursos enviados desde la administración central de la CNS en La Paz.

“Si el enfermo renal o el oncológico no hace su diálisis y su quimioterapia 15 días, se muere”, afirmó uno de los dirigentes, quien pidió que se autorice la compra directa de medicamentos e insumos en Santa Cruz para evitar mayores retrasos en la atención.

Los pacientes aseguraron que el nivel de abastecimiento en el almacén regional se encuentra en uno de sus puntos más bajos de los últimos años y exigieron una provisión inmediata de medicamentos para el departamento.

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