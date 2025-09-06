TEMAS DE HOY:
Hombre agrede a su pareja capitán de policía acusado de pornografía Caso Lorgio Saucedo

Comunidad

Pacientes con cáncer exigen que se haga efectiva la ley que asigna el 10% del presupuesto a salud

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, pacientes oncológicos piden que la norma se aplique sin demoras para mejorar la atención en todo el país. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/09/2025 21:33

Foto: Internet
Santa Cruz, Bolivia

Pacientes con cáncer solicitan que la nueva ley aprobada por la Cámara de Senadores, que asigna al menos el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) a salud pública, se aplique de manera inmediata.

La normativa, que aún debe pasar por otros pasos legislativos para su promulgación, fue calificada como un avance esperado por sectores que han reclamado durante años una mejor financiación del sistema sanitario.

“Para nosotros esto es una luz al fondo del túnel que hemos estado atravesando. La salud siempre ha sido una lucha constante”, expresó una representante de pacientes con cáncer.

Entre las prioridades que deberían cubrirse con esta asignación están:

  • Mejora de la infraestructura hospitalaria

  • Dotación oportuna y suficiente de medicamentos

  • Contratación de personal médico capacitado

  • Acceso a atención especializada y de calidad

 

“La realidad es que por problemas administrativos y la fluctuación del dólar, el sistema de salud no puede adquirir a tiempo muchos medicamentos, afectando gravemente a los pacientes”, explicó.

El proyecto de ley aprobado en el Senado ahora pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación. Mientras tanto, los pacientes y organizaciones sociales continúan movilizándose para exigir que el 10% destinado a la salud se implemente sin demora, en beneficio de miles de bolivianos que requieren atención urgente.

