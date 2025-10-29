Enzo Monteiro conquista la Copa de Letonia con el FK Auda

El delantero boliviano Enzo Monteiro de Castro Becerra se consagró campeón de la Copa de Letonia con el FK Auda, tras ser titular en la victoria por 2-1 frente al Riga FC.

Monteiro disputó todo el primer tiempo y, aunque no anotó, su aporte en la generación de juego, los toques precisos y la recuperación de balones resultaron determinantes para el triunfo de su equipo.

El atacante fue presentado en el club letón en febrero de 2025 y desde entonces ha marcado goles importantes que le han permitido consolidarse como titular en el plantel.

Actualmente, Enzo es una de las piezas clave en la selección boliviana dirigida por Óscar Villegas, que se prepara para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, el 14 y 18 de noviembre, encuentros que servirán como preparación para el repechaje mundialista.

