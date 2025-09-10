Enzo Monteiro rompe el silencio tras llorar con el himno y celebrar el repechaje

Enzo Monteiro vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera cuando no pudo contener las lágrimas durante la entonación del himno boliviano en el partido contra Brasil. Horas después, la Selección Nacional selló la clasificación al repechaje, un logro que el delantero calificó como inolvidable.

“Es una emoción grande porque en ese momento uno acaba pensando todo lo que pasó para llegar donde está. Jugar un partido clave no es para cualquiera”, expresó Monteiro, quien además agradeció el aliento masivo de la hinchada: “Escuchar mi nombre corearlo es una felicidad enorme, ayer el estadio estaba llenísimo y ellos supieron jugar con nosotros”.

El atacante también resaltó el valor del apoyo familiar en su trayectoria:

“La verdad que sin ellos no lo hubiera conseguido, gracias a Dios estuvieron cerca de mí y siempre incentivándome”.

Sobre el triunfo frente a Brasil, Monteiro no dudó en reconocer la dificultad del rival:

“Brasil es una selección muy difícil, gracias a Dios pudimos salir con la victoria”. Además, elogió a su compañero Miguelito, autor de siete goles en las Eliminatorias: “Lo de Miguelito es espectacular, tiene 21 años y no es para cualquiera lo que está haciendo. Con su ayuda y la de todos los compañeros pudimos clasificar al repechaje”.

Para el delantero, este partido no solo significó un paso más en el camino al Mundial, sino también el recuerdo imborrable de haber llorado con el himno nacional y sentir el respaldo de todo un país.

