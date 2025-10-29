Sube el precio de las flores en La Paz ante la cercanía de Todos Santos

A pocos días de conmemorarse la festividad de Todos Santos, las vendedoras de flores en La Paz reportaron un incremento en los precios debido al crecimiento de la demanda.

“Se han incrementado las flores porque hay bastante demanda. No solo aquí, es a nivel nacional por la fiesta de Todos Santos. Vienen a comprar de distintos lugares”, explicó una comerciante de las cercanías del Cementerio General.

Los precios varían según la calidad, el tamaño y el aroma de las flores. “Tenemos desde cinco y diez bolivianos, hasta quince. Hay de primera, segunda y tercera calidad. Vendemos claveles, rosas, margaritas y flores silvestres”, comentó otra vendedora.

Los ramos también presentan una amplia variedad de precios y estilos, ajustados al bolsillo de los compradores. “Las flores perfumadas han subido de precio. Ahora están a veinte o veinticinco bolivianos el tallo, dependiendo de la calidad”, añadió una comerciante.

El incremento de precios se repite cada año en estas fechas, cuando miles de familias se preparan para adornar las mesas y tumbas en honor a sus seres queridos durante la tradicional celebración de Todos Santos.

